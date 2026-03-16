Japón comienza a liberar reservas de petróleo

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Tokio, 16 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón comenzó el lunes a liberar sus reservas de petróleo para hacer frente al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

En la primera operación de este tipo en cuatro años, el Gobierno planea liberar a partir del lunes, de las reservas privadas, una cantidad equivalente a 15 días de consumo nacional. Asimismo, prevé liberar de las reservas estatales el equivalente a 30 días de consumo para finales de marzo.

Se espera que el número de petroleros que llegan a Japón disminuya bruscamente alrededor del viernes debido al cierre del estrecho. El Gobierno confía en que la liberación de reservas contribuya a evitar interrupciones en el suministro de productos derivados del petróleo.

En el boletín oficial publicado el lunes, el Ejecutivo redujo de 70 a 55 días la cantidad de reservas de petróleo que las refinerías y otras empresas están obligadas a mantener.

A finales del año pasado, las reservas del sector privado equivalían a 101 días de consumo. El petróleo se almacena en tanques situados en refinerías del país.

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