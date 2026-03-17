Detectan todas las bases de los ácidos nucleicos del ADN en las muestras del asteroide Ryūgū

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Tokio, 17 de marzo (Jiji Press)—Un artículo de un equipo de investigación japonés publicado el martes en la revista científica británica Nature Astronomy revela que las cinco bases de los ácidos nucleicos que componen el ADN y el ARN fueron halladas en muestras de arena recogidas del asteroide Ryūgū. Las muestras fueron traídas a la Tierra por la sonda no tripulada japonesa Hayabusa2.

Dado que tales nucleobases también se encontraron en muestras del asteroide Bennu, recogidas y transportadas a la Tierra por una sonda no tripulada estadounidense, el equipo japonés ha destacado el último descubrimiento en Ryūgū como un hallazgo que respalda la teoría de que los ingredientes fundamentales de la vida llegaron desde fuera de la Tierra. El equipo está compuesto principalmente por miembros de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC).

Tanto Ryūgū como Bennu son asteroides de tipo C, o carbonáceos, que contienen materia orgánica y agua. Se cree que en su interior conservan materiales de la época del nacimiento del sistema solar. En estudios anteriores se detectó uracilo, una de las cinco bases de los ácidos nucleicos, en muestras de Ryūgū, y se comprobó que las muestras de Bennu contenían todos los componentes del ARN, incluidas las cinco bases de los ácidos nucleicos y el azúcar.

Para el estudio más reciente, Koga Toshiki, investigador posdoctoral en JAMSTEC, y otros miembros del equipo utilizaron agua y ácido clorhídrico para extraer sustancias orgánicas de unos 20 miligramos de arena de Ryūgū.

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