Japón retira a la grulla de coronilla roja de la lista de especies amenazadas

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Tokio, 17 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Medioambiente de Japón retiró el martes por primera vez a la grulla de coronilla roja, también conocida como grulla japonesa, de su lista de especies amenazadas.

La evaluación del ministerio sobre esta ave, designada por el Gobierno japonés como Monumento Natural Especial, fue rebajada de “amenazada” a “casi amenazada” gracias a la recuperación de su población, lo que significa que el riesgo de que la especie se extinga es bajo.

La grulla japonesa, que habita en Hokkaidō, en el norte de Japón, vio su población reducirse hasta apenas 33 ejemplares en 1952 debido a la caza excesiva. Gracias a los esfuerzos de conservación, se cree que actualmente hay alrededor de 1.200 grullas adultas en estado salvaje.

El ministerio también revisó su evaluación del ibis crestado, que pasó de la categoría de “en peligro crítico” a la de “en peligro”, gracias a los esfuerzos por reintroducir esta ave en la naturaleza en la isla de Sado, en la prefectura de Niigata, en el centro de Japón.

En 1991, el ministerio comenzó a publicar su lista de especies amenazadas, que se actualiza aproximadamente cada cinco años.

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