Un 92 % de los estudiantes universitarios que buscan empleo en Japón reciben ofertas

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Tokio, 17 de marzo (Jiji Press)—El 92 % de los estudiantes universitarios en Japón que buscaban empleo y tenían previsto graduarse en marzo ya habían recibido ofertas informales de trabajo a fecha de 1 de febrero, según informó el martes el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.

La tasa de obtención de empleo se mantuvo alta debido a la escasez de mano de obra, aunque cayó con respecto al año anterior, registrando el primer descenso en cinco años. La tasa se redujo 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando alcanzó el nivel más alto desde que comenzaron los registros en el año 2000.

La proporción de estudiantes varones que ya habían recibido ofertas informales de empleo fue del 90,9 %, lo que supone un descenso de 0,7 puntos, mientras que la de las mujeres cayó 0,4 puntos hasta el 93,4 %.

La tasa de ofertas de empleo descendió 0,8 puntos hasta el 91,9 % entre los estudiantes de humanidades y ciencias sociales, pero entre quienes cursan carreras científicas aumentó ligeramente 0,4 puntos hasta el 92,8 %.

Por ubicación de las universidades, la tasa más alta se registró en las regiones occidentales de Chūgoku y Shikoku, con un 94,2 %, lo que supone un aumento de 6,2 puntos. La tasa también subió en las regiones de Kinki, Chūbu y Kyūshū.

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