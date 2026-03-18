El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón pone en marcha una oficina de mediación para la paz

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Tokio, 18 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha puesto en marcha una nueva oficina cuyo fin es participar activamente en los esfuerzos de mediación para la paz en países en conflicto.

En una rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, explicó que la Unidad de Mediación Internacional para la Paz fue creada como parte de la Oficina de Política Exterior del ministerio.

La creación de esta unidad figuraba en el acuerdo de coalición entre el Partido Liberal Democrático, en el Gobierno, y su socio de coalición, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón).

Unos 25 funcionarios de la División de Política de las Naciones Unidas, la Oficina de Cooperación Internacional y los departamentos regionales del ministerio desempeñan simultáneamente funciones como miembros de la nueva unidad, cuyo objetivo es contribuir a prevenir conflictos y poner fin lo antes posible a los combates en el extranjero.

Japón goza de la confianza de países de todo el mundo, y la nueva unidad “puede aprovechar nuestra experiencia y conocimientos”, afirmó Motegi.

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