Muchas de las grandes empresas japonesas aceptan las demandas de aumento salarial

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Tokio, 18 de marzo (Jiji Press)—Muchas de las principales empresas japonesas aceptaron plenamente el miércoles las demandas de incrementos salariales de sus sindicatos, en una jornada en la que las negociaciones laborales de primavera, conocidas como shuntō, alcanzaron su punto culminante.

A pesar de un entorno empresarial incierto debido en parte a la política de altos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y a la intensificación de las tensiones en Oriente Medio, entre las grandes empresas se está extendiendo la tendencia a aumentar los salarios para asegurar mano de obra cualificada.

En el sector automovilístico, Toyota Motor Corporation accedió completamente, por sexto año consecutivo, a la petición de su sindicato de incrementos en los salarios mensuales y en las bonificaciones. El principal fabricante de automóviles de Japón busca recompensar a los empleados que se esfuerzan por mejorar la productividad pese a un entorno empresarial difícil marcado por la política arancelaria estadounidense.

Entre sus competidores, Nissan Motor Co. y Mazda Motor Corporation ya habían anunciado a principios de mes su decisión de aceptar plenamente las subidas solicitadas por sus respectivos sindicatos.

En el sector de la electrónica, Hitachi Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation y Fujitsu Ltd. aceptaron íntegramente una solicitud unificada de aumento salarial de 18.000 yenes mensuales, el nivel más alto acordado bajo el formato actual de negociación.

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