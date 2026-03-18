Japón reitera que no prevé enviar a las Fuerzas de Autodefensa al estrecho de Ormuz

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Tokio, 18 de marzo (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, declaró el miércoles que el país “no tiene previsto por el momento enviar” tropas de las Fuerzas de Autodefensa de Japón al estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo que ha quedado prácticamente bloqueada por Irán.

“Consideraremos las medidas necesarias dentro del marco de la ley”, afirmó durante una sesión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Consejeros de Japón, antes de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C. el próximo jueves.

“Estamos estudiando qué podemos hacer, también desde el punto de vista legal”, para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho, señaló.

Al ser preguntada sobre la reciente solicitud de Trump para que Japón y otros países envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz, Takaichi respondió: “Le transmitiré (a Trump) qué podemos hacer y qué no podemos hacer conforme a la legislación japonesa”.

Trump formuló la petición en una publicación en redes sociales el sábado, pero el martes señaló en otro mensaje que Estados Unidos no necesita su ayuda en sus operaciones militares contra Irán.

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