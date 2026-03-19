La policía de Japón registró un récord de más de 98.000 consultas por violencia doméstica en 2025

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Tokio, 19 de marzo (Jiji Press)—Datos publicados el jueves por la Agencia Nacional de Policía revelan que en 2025 se recibieron 98.289 solicitudes de consulta por violencia doméstica, un aumento interanual del 3,5 %, y se alcanzó el nivel más alto desde la entrada en vigor en 2001 de la ley para prevenir este tipo de actos.

La cifra anual aumentó por vigesimosegundo año consecutivo. Los hombres representaron alrededor del 30 % de las víctimas.

Del total, la policía actuó en 8.358 casos, lo que supone una disminución del 0,7 %. La violencia y las agresiones constituyeron aproximadamente el 90 %, mientras que los homicidios y los intentos de homicidio sumaron 128 casos, y 88 correspondieron a violaciones de órdenes de alejamiento y otras medidas de protección para las víctimas.

El número de menores de hasta 17 años remitidos por la policía a centros de consulta infantil por sospecha de abuso aumentó ligeramente, un 0,2 %, hasta 122.588.

Los casos de abuso infantil que derivaron en detenciones u otras actuaciones policiales descendieron un 2,2 %, hasta 2.592, y el número de víctimas en dichos casos se redujo un 2 %, hasta 2.647, registrando ambas cifras el segundo nivel más alto.

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