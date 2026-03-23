Japón forma a trabajadores extranjeros en el mantenimiento ferroviario

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Shirakawa, prefectura de Fukushima, 22 de marzo (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) ha puesto en marcha un programa de formación destinado a capacitar a unos 100 trabajadores extranjeros al año en el marco del programa japonés de trabajadores con habilidades específicas (tokutei ginō), en medio de una grave escasez de mano de obra en el mantenimiento ferroviario.

Se espera que los trabajadores formados encuentren empleo en compañías ferroviarias de todo el país, lo que ha suscitado interés sobre si podrán contribuir a aliviar la falta de personal.

El 6 de marzo, la prensa pudo observar el desarrollo del programa en el centro general de formación de JR East en Shirakawa, en la prefectura de Fukushima, en el noreste de Japón.

Un total de 113 participantes procedentes de cuatro países, entre ellos Indonesia y Vietnam, asistieron a clases en japonés y participaron en ejercicios como el desplazamiento de raíles en una vía de entrenamiento y la operación de máquinas utilizadas para compactar el balasto colocado bajo los raíles.

Aproximadamente el 60 % de los participantes tiene experiencia en programas de prácticas técnicas en Japón.

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