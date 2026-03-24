Inauguran en Kumamoto una exposición sobre la recuperación tras el terremoto de 2016 en colaboración con ‘One Piece’

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Kumamoto, 23 de marzo (Jiji Press)—De cara al décimo aniversario de los devastadores terremotos ocurridos en abril de 2016 en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, se ha inaugurado una exposición especial que muestra los esfuerzos de reconstrucción tras el desastre, en colaboración con la popular serie de manga One Piece.

El evento, que se celebra en el Museo de Arte de la Prefectura de Kumamoto, en la capital prefectural, tendrá lugar desde el viernes hasta el 24 de mayo. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa.

En 2016, la prefectura fue sacudida por un temblor precursor de magnitud 6,5 el 14 de abril, seguido dos días después por un terremoto principal de magnitud 7,3.

Al día siguiente del terremoto principal, Oda Eiichirō, creador de One Piece y originario de Kumamoto, envió un mensaje de apoyo a la prefectura. Esto dio lugar al lanzamiento del Proyecto de Recuperación de Kumamoto de One Piece.

El concepto de la exposición, “SHI-RU-SHI”, que significa “señal” en japonés, representa la “señal de amistad” en los brazos del protagonista de One Piece, Monkey D. Luffy, y de los miembros de su tripulación, así como una “señal de reconstrucción”.

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