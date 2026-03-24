Se gradúa la primera promoción de una escuela de artesanía ainu

Noticias

Kushiro, Hokkaidō, 24 de marzo (Jiji Press)—Los estudiantes de la primera promoción de una escuela de artesanía ainu en Hokkaidō, en el norte de Japón, se graduarán próximamente tras completar su formación para adquirir las habilidades propias de este grupo étnico indígena.

En el Centro de Artesanía Ainu Akan Harikiki, inaugurado en mayo de 2024 a orillas del lago Akan, en la ciudad de Kushiro, artesanos locales trabajan para formar a sus sucesores, enseñando técnicas tradicionales, como la talla en madera y el bordado, a estudiantes, incluidos jóvenes, procedentes de Hokkaidō y de otras partes del país.

“Harikiki” significa “trabajar mucho” o “esforzarse” en lengua ainu. Actualmente, un total de ocho personas (cuatro de la primera promoción, que ingresaron en 2024, y cuatro de la segunda, que comenzaron en 2025) estudian cinco días a la semana.

A finales de marzo se graduarán los cuatro integrantes de la primera promoción: dos de Hokkaidō, uno de la prefectura de Gifu, en el centro del país, y otro de la prefectura de Mie, también en el centro de Japón.

En este centro, los estudiantes pasan dos años aprendiendo a fabricar el arpa de boca mukkuri y el pequeño cuchillo makiri, además de técnicas de bordado. También estudian la lengua y la historia ainu, con el objetivo de transmitir su cultura.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]