Liberan a uno de los dos ciudadanos japoneses arrestados en Irán

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Tokio, 22 de marzo (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, reveló en un programa de televisión el domingo que uno de los dos ciudadanos japoneses detenidos en Irán fue liberado el 18 de marzo.

Un funcionario del ministerio confirmó que el ciudadano japonés liberado, que permanecía detenido desde junio del año pasado, llegó a Japón el domingo por la mañana y se encuentra en buen estado de salud. Las autoridades iraníes lo liberaron tras concluir que había cumplido su condena de prisión.

Otro ciudadano japonés fue detenido por las autoridades locales en Irán en enero de este año. Un medio financiado por el Gobierno de Estados Unidos informó de que se trata del jefe de la oficina en Teherán de la radiodifusora pública japonesa conocida como NHK.

En relación con las gestiones para el ciudadano japonés que permanece detenido, Motegi afirmó: “Estamos en contacto con la familia y trabajando para lograr su pronta liberación”.

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