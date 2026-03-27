Hikonyan, la mascota de Hikone, celebrará en abril el 20.º aniversario de su debut

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Hikone, prefectura de Shiga, 27 de marzo (Jiji Press)—Hikonyan, la popular mascota oficial con forma de gato blanco de la ciudad de Hikone, en la prefectura de Shiga, celebrará en abril el vigésimo aniversario de su debut.

Hikonyan se inspira en una leyenda según la cual un gato blanco salvó a Ii Naotaka (1590-1659), segundo señor del dominio de Hikone, de ser alcanzado por un rayo durante una tormenta al llamarlo con un gesto desde un templo. La mascota lleva un yelmo kabuto rojo de samurái, inspirado en el que fue utilizado por la unidad Ii no Akazonae.

Aunque Hikonyan se ha hecho ampliamente conocido en todo Japón por haber contribuido al auge de las mascotas locales yurukyara, en realidad fue creado originalmente para un evento puntual, por lo que no estaba previsto que siguiera utilizándose tras su finalización.

Según el Gobierno municipal de Hikone, Hikonyan fue creado como personaje promocional para un festival celebrado en 2007 con motivo del 400.º aniversario del Castillo de Hikone, designado tesoro nacional. Incluso antes del festival, Hikonyan apareció en eventos locales por todo el país, ganando atención mediática que llevó a su enorme popularidad.

El nombre Hikonyan fue seleccionado en 2006 entre 1.167 propuestas presentadas por el público.

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