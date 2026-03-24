Cierra el torreón del castillo de Hiroshima, poniendo fin a 68 años de actividad como museo

Noticias

Hiroshima, 23 de marzo (Jiji Press)—El torreón del castillo de Hiroshima, situado en la ciudad de Hiroshima, en el oeste de Japón, cerró el pasado domingo después de 68 años de funcionamiento como museo debido al deterioro estructural del edificio.

Las instalaciones se encuentran dentro de las ruinas del castillo de Hiroshima, un enclave nacional histórico, en el distrito de Naka de la ciudad de Hiroshima.

Tras ser destruido por el bombardeo atómico estadounidense sobre Hiroshima en 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el torreón principal del castillo fue objeto de una reconstrucción provisional en madera antes de ser reconstruido en hormigón armado en 1958.

Matsumoto Ayaka, una cuidadora de 27 años del distrito de Higashi, en la ciudad, visitó el torreón del castillo con su hija de seis años. “Quería que experimentara la historia del castillo de Hiroshima”, afirmó, y añadió que echará de menos poder entrar en su interior.

Yamagata Yūji, un trabajador autónomo de 66 años procedente de la ciudad de Kurashiki, en la prefectura de Okayama, vecina de Hiroshima, comentó: “Me gustaría que se restaurara en madera”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]