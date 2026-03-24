Japón planea asegurar más refugios subterráneos para proteger a la población

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Tokio, 24 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón ha elaborado un borrador de la política básica para asegurar refugios destinados a proteger a la población en caso de ataque armado.

Dicho borrador establece que se pretende “aprovechar al máximo los espacios subterráneos, que ofrecen mayor seguridad”, y se especifica la política de promover la designación de instalaciones subterráneas como “refugios temporales de emergencia”. Asimismo, se señala la necesidad de reforzar las funciones de estas instalaciones, concebidas para evacuaciones de unas pocas horas, de modo que permitan estancias de varios días.

Los refugios temporales de emergencia constituyen un marco que permite designar instalaciones existentes conforme a la Ley de Protección de la Población, teniendo en cuenta ataques con misiles de carácter esporádico. A abril de 2025, se habían designado unas 61.000 instalaciones en todo el país, con una capacidad equivalente al 155,2 % de la población. De ellas, aproximadamente 4.000 son instalaciones subterráneas, lo que representa apenas el 5,5 % en proporción a la población.

Alrededor del 90 % de las instalaciones designadas son de carácter público. El borrador de la política básica plantea promover la designación de espacios subterráneos privados, como centros comerciales subterráneos y aparcamientos. También propone medidas para asegurar la cooperación del sector privado, como la creación de un sistema de incentivos.

Dado que en las zonas céntricas la población diurna es elevada y podría resultar difícil evacuar de inmediato fuera del área, se propone garantizar una capacidad del 100 % en función de la “población diurna”, incluyendo a los trabajadores que se desplazan.

Teniendo en cuenta la posibilidad de retrasos en el levantamiento de las órdenes de evacuación, se solicita reforzar las funciones de estancia para poder responder durante “varios días como máximo”. Asimismo, se plantea promover el uso compartido con instalaciones de prevención de desastres, incluyendo medidas para personas que no puedan regresar a sus hogares en caso de emergencia.

Tomando como referencia iniciativas de otros países como Israel, también se indica que se llevará a cabo investigación sobre la respuesta a situaciones más extremas, como ataques nucleares.

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