Japón endurecerá la legislación para prevenir las estafas a través del teléfono móvil

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Tokio, 24 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el martes en una reunión del Gabinete un proyecto de ley para endurecer la normativa contra el uso fraudulento de teléfonos móviles, en respuesta al aumento de los casos de fraude de inversión y estafas románticas.

El proyecto prevé ampliar la obligación de verificación de identidad para incluir también los contratos de telefonía móvil destinados exclusivamente a comunicaciones de datos.

En la actualidad, los contratos de solo datos no están sujetos a esta regulación y han sido utilizados en numerosos casos de fraude a través de redes sociales y otros medios.

Los visitantes extranjeros de corta estancia que adquieran tarjetas SIM para comunicaciones de datos móviles tampoco quedarían exentos de la obligación de verificar su identidad.

El proyecto de ley también permitiría a las operadoras rechazar solicitudes de contratación de un número excesivo de líneas por parte de una misma persona, y facultaría a la policía para comprobar la información de los abonados cuando se utilicen aplicaciones de mensajería en casos de fraude.

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