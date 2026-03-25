Los libros de texto que se usarán los institutos japoneses cubrirán varios aspectos de la IA generativa

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Tokio, 24 de marzo (Jiji Press)—Los libros de texto que se usarán en los institutos japoneses a partir del año fiscal 2027 cubrirán varios aspectos de la inteligencia artificial generativa.

El Ministerio de Educación anunció el martes que un total de 220 libros de texto sobre once materias, que serán usados principalmente por estudiantes de segundo y tercer curso de instituto a partir del año fiscal que comenzará en abril de 2027, han pasado la segunda ronda de monitorización realizada bajo las actuales guías de currículo escolar. Otros cuatro libros de texto no superaron la ronda por ser considerados inapropiados, debido a graves defectos en la forma en que estaban confeccionados.

Muchos libros de texto sobre información, civismo, bellas artes y el idioma japonés cuentan con descripciones sobre la IA generativa, herramienta de rápido auge en los últimos años, e incluyen explicaciones sobre la forma en que esos sistemas aprenden y generan textos, imágenes y otros datos, sobre cómo usarlos y sobre problemas como la información falsa, la desinformación y la violación de derechos de autor.

El número de opiniones emitidas durante el proceso de monitorización sumó un total de 4.300, 3.509 menos que en la monitorización anterior del año fiscal 2021. El descenso se debió a que muchas editoriales optaron por mantener la composición de sus libros de texto. El número medio de páginas por volumen apenas ha variado con respecto a otros años (344), aunque la mayoría de ellos ahora cuenta con códigos QR con los que acceder a textos adicionales, vídeos y otros recursos.

En las asignaturas optativas de Lengua y Lógica, que tratan textos lógicos y prácticos, seis de los trece libros de texto incluían novelas como material de referencia, lo que supone un aumento de cuatro con respecto a la revisión anterior. Un responsable del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología señaló que “No se prevé que la enseñanza se centre exclusivamente en la lectura de novelas”, pero añadió que “Si son adecuadas como material didáctico para Lengua y Lógica, no hay ningún problema en incluirlas”.

También aparecieron personalidades como el jugador de los Dodgers de las Grandes Ligas de Béisbol, Ohtani Shōhei, el tenista en silla de ruedas, Oda Kaito, o el director de la película ganadora de un Óscar Godzilla: Minus One, Yamazaki Takashi. Hubo también un volumen que, bajo el título “La imagen cambiante de la chica luchadora”, incluía la serie de animación Pretty Cure y presentaba la diversificación de género y los “chicos Pretty Cure”.

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