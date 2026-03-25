El Gobierno de Japón delibera sobre la imposición de sanciones a los que compran servicios sexuales

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Tokio, 24 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Justicia de Japón celebró el martes la primera reunión de su panel de expertos sobre el control de la prostitución, en la que los participantes debatieron la posibilidad de tipificar como delito el pago por servicios sexuales.

El panel discutirá la introducción de sanciones contra quienes compran servicios sexuales en el marco de la ley de prevención de la prostitución, que actualmente penaliza actos relacionados con la venta de servicios sexuales, como la captación de clientes en lugares públicos y la mediación en la prostitución. El ministerio estudiará la revisión de la ley en función de los resultados de estas deliberaciones.

La ley, promulgada en 1956, no contiene disposiciones para sancionar a los clientes. La primera ministra Takaichi Sanae ordenó en noviembre al ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, que estudiara una revisión de la ley, después de que parlamentarios la criticaran por considerarla injusta en una sesión parlamentaria.

El panel está compuesto por once miembros, entre ellos un especialista en derecho penal, un juez, un fiscal y un abogado. En sus deliberaciones tomarán como referencia sistemas de otros países.

En la primera reunión, uno de los miembros señaló que debería debatirse el nivel adecuado de las multas, dado que la cuantía máxima actual es de 20.000 yenes (unos 126 dólares) por la captación de clientes. Otros miembros pidieron escuchar a personas del sector y a responsables de organizaciones de apoyo a las víctimas de la prostitución.

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