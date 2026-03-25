Investigadores confirman la seguridad del fármaco contra el alzhéimer Lecanemab

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Tokio, 25 de marzo (Jiji Press)—Un informe de un grupo de investigadores de Japón revela que más del 90 % de los pacientes que reciben Lecanemab, un fármaco contra el alzhéimer, en hospitales de todo el país han podido continuar el tratamiento sin efectos secundarios graves.

Lecanemab, desarrollado por Eisai Co. y Biogen Inc. y comercializado desde diciembre de 2023, elimina la proteína beta amiloide del cerebro para ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

El equipo de investigación analizó datos sobre el estado de salud de 2.672 pacientes 28 semanas después del inicio del tratamiento, recopilados por la farmacéutica japonesa Eisai hasta principios de julio del año pasado.

Según los investigadores, entre los que se incluye Iwata Atsushi, del Instituto Metropolitano de Geriatría y Gerontología de Tokio, alrededor del 60 % de los pacientes, con una edad media de 76 años, presentaba síntomas de deterioro cognitivo leve.

El estudio mostró que, aunque el 7,1 % de los pacientes experimentó efectos secundarios como pequeñas hemorragias, los efectos adversos graves solo se observaron en el 0,1 %.

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