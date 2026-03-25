Un miembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón irrumpe en las instalaciones de la embajada de China en Tokio

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Tokio, 24 de marzo (Jiji Press)—La policía arrestó el martes a un miembro de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón por presuntamente irrumpir ese mismo día en las instalaciones de la Embajada de China en Tokio.

Según la División de Seguridad Pública del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, el detenido es el subteniente de la Fuerza Terrestre de Autodefensa Murata Kōdai, de 23 años, natural de la ciudad de Ebino, en la prefectura de Miyazaki, en el suroeste de Japón.

El sospechoso, tras irrumpir en el recinto, solicitó a los empleados de la embajada reunirse con el embajador y fue reducido. Alrededor de las 13 horas, fue entregado a los agentes de policía que acudieron tras recibir el aviso. El sospechoso explicó que había ocultado un arma blanca en unos matorrales dentro del recinto; al comprobarlo, se encontró un cuchillo con una hoja de unos 18 centímetros.

Murata admitió los cargos durante el interrogatorio policial, afirmando: “Quería transmitir mi opinión al embajador (de China en Japón). Planeaba quitarme la vida y sorprender (al embajador) si no se aceptaba mi opinión”. No se registraron heridos en el incidente.

Un funcionario de la embajada encontró a Murata entrando sin autorización en el recinto de la legación diplomática, en el distrito de Minato de la capital japonesa, alrededor de las 9 de la mañana del martes. Según la policía metropolitana, Murata solicitó reunirse con el embajador y fue puesto bajo custodia.

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