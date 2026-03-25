Japón lamenta la irrupción de un miembro de las Fuerzas de Autodefensa en la embajada china

Noticias

Tokio, 25 de marzo (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete del Gobierno de Japón, Kihara Minoru, expresó el miércoles su pesar por el arresto de un miembro de la Fuerza Terrestre de Autodefensa que presuntamente irrumpió el martes en la Embajada de China en Tokio.

“Es verdaderamente lamentable que un miembro de las Fuerzas de Autodefensa, que debería cumplir la ley, haya sido detenido bajo sospecha de allanamiento de un edificio”, declaró Kihara en una rueda de prensa.

El portavoz del Gobierno señaló que se ha reforzado la seguridad en la embajada, con el despliegue adicional de agentes de policía para proteger el recinto.

“De conformidad con el derecho internacional y las leyes y normativas nacionales, los ministerios y organismos pertinentes colaborarán para responder de manera adecuada, incluida la adopción de medidas preventivas”, afirmó, añadiendo que las autoridades chinas han solicitado esfuerzos para evitar que se repitan incidentes de este tipo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]