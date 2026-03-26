Se celebra en Tokio la primera reunión sobre medidas a adoptar en caso de erupción del monte Fuji

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Tokio, 25 de marzo (Jiji Press)—La Oficina del Gabinete de Japón y el Gobierno Metropolitano de Tokio celebraron el miércoles la primera reunión de un consejo sobre medidas para hacer frente a la caída de ceniza volcánica en el área metropolitana de Tokio en caso de erupción del monte Fuji.

Los miembros del consejo acordaron debatir, tomando como caso modelo a Tokio, que cuenta con una población de unos 14 millones de habitantes, cómo mantener el funcionamiento de infraestructuras como los ferrocarriles, las carreteras y las redes de comunicaciones, así como cómo garantizar los sistemas de transporte de mercancías, permitiendo al mismo tiempo que la población continúe con su vida diaria en la medida de lo posible.

El consejo establecerá grupos de trabajo sobre cuestiones como el mantenimiento de la vida cotidiana, la provisión de información a los residentes y la eliminación de la ceniza volcánica del monte Fuji, que se extiende entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi, en el centro de Japón. Yamanashi limita con Tokio.

Tras las deliberaciones de los grupos de trabajo sobre medidas concretas, el consejo volverá a reunirse en el ejercicio fiscal 2026, que comienza el próximo mes.

Entre los miembros del consejo figuran representantes de los gobiernos prefecturales de Saitama, Chiba y Kanagawa, todas ellas limítrofes con Tokio, así como responsables de operadores ferroviarios, compañías eléctricas y empresas de telecomunicaciones.



(Recreación digital de una erupción en el monte Fuji.)

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