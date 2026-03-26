Remiten a la fiscalía a un exmiembro de al-Qaeda por una explosión en un vuelo sobre Okinawa en 1994

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Tokio, 25 de marzo (Jiji Press)—La policía de la prefectura de Okinawa, en el extremo sur de Japón, remitió el miércoles a la fiscalía documentación sobre un exmiembro de alto rango del grupo terrorista al-Qaeda en relación con una explosión ocurrida en un vuelo en 1994, que causó la muerte de un pasajero japonés.

Ramzi Yousef, de 57 años y con nacionalidad iraquí, está acusado de haber detonado un explosivo en un vuelo de pasajeros de Philippine Airlines que cubría la ruta entre Manila y el aeropuerto internacional de Narita, cerca de Tokio, alrededor de las 11:30 de la mañana del 11 de diciembre de 1994, cuando la aeronave sobrevolaba las islas Daitō, en Okinawa.

Un empleado japonés de 24 años falleció y otras 10 personas resultaron heridas. En el vuelo viajaban un total de 293 pasajeros y miembros de la tripulación.

La reciente actuación de la policía de Okinawa pone prácticamente fin a la investigación de las autoridades, ya que Yousef cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

El departamento de policía identificó recientemente a Yousef como sospechoso tras entrevistar a pasajeros, examinar el fuselaje del avión e intercambiar información con las autoridades investigadoras de Estados Unidos y Filipinas.

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