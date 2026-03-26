El primer hotel del mundo que funciona con hidrógeno abre en la prefectura de Fukushima

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Namie, prefectura de Fukushima, 25 de marzo (Jiji Press)—Un hotel que utiliza el hidrógeno como principal fuente de energía fue inaugurado el miércoles en la localidad de Namie, en la prefectura de Fukushima, en el noreste de Japón.

Según su operador, la empresa Date Juki, con sede en Namie y dedicada al alquiler de maquinaria pesada y al transporte de mercancías, se trata del primero de su tipo en el mundo.

Namie, que aspira a crear una comunidad que impulse el uso del hidrógeno, alberga una de las mayores bases de producción de hidrógeno del mundo.

El hotel es una vivienda unifamiliar situada junto a una estación de hidrógeno operada por la empresa. Cuando la estación está en funcionamiento, el hidrógeno se envía a través de una tubería a las pilas de combustible, el calentador de agua y la parrilla del hotel, proporcionando energía a todos los equipos relacionados con el consumo energético de las instalaciones.

Durante la noche, cuando la estación deja de operar, el hotel se alimenta de electricidad externa generada a partir de fuentes de energía renovables. El alojamiento es para una sola reserva al día (dos personas), y el precio es de 97.000 yenes (unos 608 dólares).

La empresa espera atraer clientes promocionando el hotel como un ejemplo real de cómo sería la vida con el hidrógeno como principal fuente de energía.

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