Japón inicia la primera liberación de reservas estatales de petróleo en cuatro años

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Tokio, 26 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno japonés comenzó el jueves a liberar las reservas estratégicas de petróleo del país, en un esfuerzo por garantizar un suministro estable de productos petrolíferos ante el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Se trata de la primera liberación de este tipo desde la realizada en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En esta ocasión, se liberarán unos 8,5 millones de kilolitros, equivalentes a 30 días de consumo interno, desde las bases de reservas de petróleo de todo el país.

El jueves, petróleo crudo fue transferido desde la base nacional de almacenamiento de petróleo de Kikuma, en la ciudad occidental de Imabari, en la prefectura de Ehime, a una refinería cercana operada por Taiyo Oil Co., a través de un oleoducto.

El Gobierno ya había comenzado a liberar reservas equivalentes a 15 días de consumo procedentes del sector privado desde el 16 de marzo.

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