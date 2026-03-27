Un ciudadano chileno, condenado a cadena perpetua en Francia por la desaparición de una mujer japonesa

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Lyon, Francia, 26 de marzo (Jiji Press)—El jueves, un tribunal de Lyon condenó a cadena perpetua a Nicolás Zepeda, un ciudadano chileno juzgado por asesinato en el caso de la desaparición en 2016 de una joven japonesa en Francia. El juez presidente, Eric Chalbos, impuso una pena más severa que los 30 años de prisión solicitados por la fiscalía.

El acusado, de 35 años, es el exnovio de la víctima, Kurosaki Narumi, estudiante de la Universidad de Tsukuba que se encontraba en Francia cuando desapareció a los 21 años.

Según la sentencia y diversas fuentes, Zepeda habría premeditado el crimen por celos, después de que la víctima iniciara una nueva relación. En 2016, habría viajado a Besanzón, donde presuntamente acabó con su vida en su habitación universitaria antes de hacer desaparecer el cuerpo. Posteriormente regresó a Chile y fue extraditado a Francia en 2020, donde fue imputado por asesinato.

Las sentencias de primera instancia en 2022 y de apelación en 2023 impusieron ambas 28 años de prisión, frente a la solicitud de cadena perpetua por parte de la fiscalía. Sin embargo, el máximo órgano judicial francés anuló en 2025 la sentencia de apelación al aceptar la alegación de la defensa de que hubo errores en el procedimiento, ordenando la repetición del juicio.

El cuerpo de Kurosaki nunca ha sido encontrado. Ante la ausencia de pruebas materiales, la acusación se basó en el comportamiento considerado sospechoso del acusado antes y después de los hechos, así como en un conjunto de indicios concordantes.

En su declaración final, el chileno volvió a declararse no culpable, afirmando que no acabó con la vida de Kurosaki. No obstante, el tribunal y el jurado consideraron que era responsable del asesinato y que se imponía una pena especialmente severa. La defensa tiene previsto recurrir la sentencia.

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