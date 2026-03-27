Japón introducirá un requisito de residencia de 10 años para obtener la nacionalidad

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Tokio, 27 de marzo (Jiji Press)—El ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, anunció el viernes que Japón aplicará a partir del miércoles un requisito de residencia de 10 años para los extranjeros que soliciten la nacionalidad.

Actualmente, la ley de nacionalidad exige a los solicitantes haber residido en Japón al menos cinco años. El ministerio endurecerá este requisito ajustando la forma en que se aplica la ley, en lugar de modificarla directamente.

El cambio en el requisito se incluyó en las medidas integrales para la integración ordenada de la población extranjera adoptadas en enero, tras las críticas de que el requisito actual no es coherente con la norma de 10 años exigida para obtener la residencia permanente.

La ley de nacionalidad establece como condiciones para conceder la nacionalidad japonesa la buena conducta y la capacidad de ganarse la vida.

El Gobierno también endurecerá los criterios exigiendo a los solicitantes que informen sobre su situación de pago de impuestos de los últimos cinco años y sobre el pago de sus cotizaciones a la seguridad social de los últimos dos años al presentar la solicitud de nacionalidad.

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