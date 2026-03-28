Fallece el autor de manga Tsuge Yoshiharu a los 88 años

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Tokio, 27 de marzo (Jiji Press)—Recientemente se conoció que el destacado autor de manga japonés Tsuge Yoshiharu, conocido por obras como Nejishiki (“A rosca”), publicada en 1968, falleció el pasado 3 de marzo a causa de una neumonía por aspiración en un hospital de Tokio. Tenía 88 años.

Nacido en el distrito de Katsushika, en Tokio, Tsuge trabajó en una fábrica de galvanoplastia tras finalizar la educación primaria. Debutó como mangaka profesional en 1955 con Hakumenyasha.

Nejishiki, publicada en la revista mensual de manga Garo, retrata a un niño que deambula por una ciudad misteriosa. Por su estilo vanguardista, la obra atrajo a apasionados seguidores.

Las obras de Tsuge exploraban con frecuencia temas como la alienación del mundo y el absurdo de la existencia humana. También escribió ensayos y mangas sobre viajes y aguas termales. Durante un tiempo trabajó como asistente del fallecido Mizuki Shigeru, otro reconocido autor de manga japonés.

Aunque permanecía inactivo desde la segunda mitad de la década de 1980, la reputación de Tsuge ha crecido en los últimos años en Europa y Estados Unidos.

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