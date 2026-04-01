Empresas japonesas desarrollan un método de cultivo del arroz con menor consumo de agua

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Tokio, 31 de marzo (Jiji Press)—En un contexto en el que la escasez de mano de obra y la ampliación de las explotaciones agrícolas están incrementando la carga de trabajo de los agricultores, una de las técnicas que está popularizándose para garantizar una producción estable de arroz en el futuro es la denominada “siembra directa en seco con ahorro de agua”.

Al prescindir de la inundación de los arrozales para la siembra y el cultivo, elimina la necesidad de trasplante y de preparación del terreno, y reduce el trabajo asociado a la gestión del agua, lo que genera grandes expectativas en términos de ahorro de mano de obra. Varias empresas están innovando al respecto para asegurar rendimientos suficientes.

Para favorecer el crecimiento estable del arroz, Asahi Group Holdings está centrando sus esfuerzos en aprovechar parte de la levadura residual generada en el proceso de elaboración de la cerveza. Mediante una tecnología especial, se descompone en forma líquida y se aplica a las semillas, ya sea recubriéndolas o sumergiéndolas, lo que estimula la germinación y el desarrollo de las raíces. En explotaciones donde se ha introducido de forma experimental, se ha observado un aumento de la densidad radicular, lo que permite una absorción más eficiente de nutrientes y agua del suelo.

La ausencia de inundación también conlleva el problema de una mayor proliferación de malas hierbas. La filial japonesa del gigante químico alemán BASF presta servicios de control eficiente de maleza utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial, con el objetivo de reducir los costes de herbicidas. Desde septiembre del año pasado, en colaboración con otras empresas, ha puesto en marcha el primer servicio en Japón de garantía de rendimiento en el ámbito agrícola: si la producción no alcanza los niveles previamente acordados, se devuelve el importe.

Yamazaki Yoshio, presidente de la empresa agrícola Yamazaki Rice (situada en Sugito, prefectura de Saitama), señala: “nos encontramos en una fase de transición en la que están surgiendo innovaciones”.

En las tierras de esta empresa donde se ha introducido la siembra directa en seco con ahorro de agua, la inversión en maquinaria se ha reducido en un 60 % en comparación con los métodos de cultivo convencionales.

El coste de producción por kilogramo de arroz integral, que normalmente ronda los 340 yenes, se ha reducido hasta unos 75 yenes. También se espera una disminución del impacto ambiental, como la reducción de las emisiones de metano procedentes de los arrozales. “Queremos difundir información correcta para que cualquiera pueda aplicarlo”, afirma con entusiasmo.

Por otro lado, el profesor Ōtani Ryūji, de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Tōhoku y especialista en ciencias agrarias, adopta una postura cautelosa respecto a este método de ahorro de agua, señalando que “es necesario acumular datos científicos hasta poder garantizar un rendimiento estable”. Por el momento, recomienda su introducción únicamente en regiones propensas a la sequía.

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