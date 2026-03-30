El viceministro japonés de Finanzas para Asuntos Internacionales señala una posible intervención en el mercado

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Tokio, 30 de marzo (Jiji Press)—El viceministro japonés de Finanzas para Asuntos Internacionales, Mimura Atsushi, insinuó el lunes la posibilidad de que las autoridades japonesas intervengan en los mercados de divisas y otros mercados, después de que el dólar superara los 160 yenes durante el fin de semana.

“Hay voces que apuntan a un aumento de los movimientos especulativos en el mercado de divisas”, declaró Mimura a los periodistas en el Ministerio de Finanzas.

Al referirse a las recientes tendencias en la negociación de futuros de petróleo crudo, señaló: “Si esta situación continúa, será necesario tomar medidas decisivas pronto”, y añadió: “Nuestra atención está puesta en todas las direcciones”.

Es la primera vez que Mimura utiliza la expresión “medidas decisivas” desde que asumió su cargo actual en el verano de 2024.

Según fuentes cercanas, algunos funcionarios del Gobierno están considerando un plan para frenar la depreciación del yen mediante la intervención en el mercado de futuros de petróleo crudo y la contención de las operaciones especulativas.

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