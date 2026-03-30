China sanciona al diputado japonés Furuya Keiji por su conexión con grupos independentistas de Taiwán

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Pekín, 30 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció el lunes que el país impondrá con efecto inmediato sanciones a Furuya Keiji, miembro del Partido Liberal Democrático de Japón, en el Gobierno, que encabeza un grupo suprapartidista de legisladores japoneses que buscan estrechar los lazos con Taiwán.

Las sanciones, basadas en la ley china contra las sanciones extranjeras, incluyen la prohibición de entrada al país, incluidos Hong Kong y Macao, así como la prohibición de realizar intercambios y transacciones con organizaciones e individuos en China, además de la congelación de sus activos en el país.

El ministerio afirmó que Furuya coludió con fuerzas independentistas taiwanesas, violó el principio de “una sola China” e intervino de forma grave en los asuntos internos de China.

Furuya ha visitado con frecuencia Taiwán en su calidad de líder del grupo de legisladores. El pasado 16 de marzo viajó a la isla autónoma para reunirse con el presidente taiwanés Lai Ching-te.

Pekín también ha reaccionado con firmeza ante declaraciones de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre un posible conflicto en Taiwán. Asimismo, ha condenado un incidente en el que un miembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón fue detenido el martes tras ingresar sin autorización en la Embajada de China en Tokio.

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