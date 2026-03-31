Confirman la condena a 10 años de prisión para el hombre que atacó al ex primer ministro Kishida Fumio

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Tokio, 30 de marzo (Jiji Press)—El Tribunal Supremo de Japón ha confirmado las sentencias de instancias inferiores que condenaban a un hombre de 27 años a 10 años de prisión por atacar con un artefacto explosivo al entonces primer ministro Kishida Fumio durante un acto de campaña electoral en abril de 2023.

La Tercera Sala del tribunal, presidida por el juez Ishikane Kimihiro, rechazó el viernes el recurso presentado por el acusado, Kimura Ryūji, quien se enfrentaba a cinco cargos, entre ellos intento de asesinato y violación de la ley electoral de cargos públicos. Las sentencias de los tribunales inferiores quedarán firmes con base en la opinión unánime de los cinco jueces del Tribunal Supremo.

Según las resoluciones, el 15 de abril de 2023 Kimura lanzó un artefacto explosivo contra Kishida y otras personas durante un acto de campaña en el puerto pesquero de Saikazaki, en la ciudad de Wakayama, en el oeste de Japón, con la intención de matar al entonces primer ministro. Kishida fue evacuado sin sufrir daños, pero dos personas resultaron heridas.

La defensa negó la intención de matar, argumentando que el caso debía considerarse únicamente como un delito de agresión. Sin embargo, en febrero de 2025 el Tribunal de Distrito de Wakayama dictaminó que el acusado no tenía en cuenta si alguien moría.

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