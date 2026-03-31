Japón despliega misiles de largo alcance para reforzar su capacidad de contraataque

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Tokio, 31 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Defensa de Japón desplegó el martes sistemas de misiles de largo alcance en bases de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en las prefecturas de Kumamoto y Shizuoka que pueden utilizarse para la capacidad de contraataque.

En un contexto en el que China y otros países están intensificando sus actividades militares, las Fuerzas de Autodefensa han comenzado por primera vez a utilizar sistemas de armas prácticos capaces de atacar bases enemigas.

En concreto, el sistema mejorado de misiles guiados superficie-buque Tipo 12 fue desplegado en el Campamento Kengun de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, en Kumamoto, en el suroeste de Japón.

El sistema de misiles HVGP (del inglés, Hyper Velocity Gliding Projectile, o “proyectil deslizante de hipervelocidad”), destinado a la defensa de islas remotas, fue desplegado en el Campamento Fuji de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, en Shizuoka, en el centro del país.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón anunciaron el martes que han denominado al sistema mejorado Tipo 12 como sistema de misiles guiados superficie-buque Tipo 25. El sistema de misiles HVGP ha sido denominado proyectil planeador hipersónico Tipo 25.

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