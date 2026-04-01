La línea de tren Rumoi de JR Hokkaidō cierra tras 115 años

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Numata, Hokkaidō, 31 de marzo (Jiji Press)—JR Hokkaidō, la compañía ferroviaria de la prefectura de Hokkaidō, clausuró el servicio de su línea Rumoi el pasado martes; muchos residentes de la zona y entusiastas de los trenes acudieron a despedirse de la línea local, con 115 años a sus espaldas.

La línea comenzó a operar en noviembre de 1910 en Hokkaidō, la prefectura más septentrional de Japón, y solía ser una arteria principal para el transporte de carbón y arenques, antes de ser usada para el transporte de pasajeros, pero en años más recientes ha sufrido un descenso de su demanda.

El promedio de pasajeros en la línea por kilómetro, al día, solo llegó a 90 en el año fiscal 2021, comparados con los 2.245 de 1975.

Un cierre parcial en abril de 2023 acortó la línea a 14,4 kilómetros, entre la estación de Fukagawa, en la ciudad homónima, y la estación de Ishikari-Numata, en la ciudad vecina de Numata, lo cual la convirtió en la línea principal más corta de todas las empresas del grupo Japan Railways.

En una ceremonia conmemorativa celebrada en la estación de Ishikari-Numata el martes por la mañana, el alcalde de Numata, Yokoyama Shigeru, declaró con lágrimas en los ojos: “La línea Rumoi, que ha transportado muchas historias y esperanzas, seguirá operando en nuestros recuerdos”.

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