Japón introduce un sistema de custodia compartida tras el divorcio

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Tokio, 1 de abril (Jiji Press)—Japón introdujo el miércoles una revisión de su Código Civil que permite a los progenitores tener la custodia compartida de sus hijos tras divorciarse.

Ese mismo día entró en vigor un sistema reglamentario de apoyo para los hijos que permite a los padres recibir al menos 20.000 yenes al mes de su antigua pareja si esta vive separada de los niños, incluso sin que exista un acuerdo previo sobre los gastos relacionados con la crianza de los mismos.

Ambas medidas se aplican a divorcios finalizados después de que la revisión entrara en vigor. Esta es la mayor reforma del sistema de derechos parentales de Japón desde que fuera creado, en 1948.

Las reformas buscan promover el crecimiento saludable de los niños asegurando la participación de ambos progenitores en su cuidado tras el divorcio. Japón había sido hasta ahora la única nación industrializada del G7 sin un sistema de custodia compartida.

Bajo este nuevo marco, los padres que se divorcian pueden elegir custodia compartida o individual. Si no pueden alcanzar un acuerdo, un juzgado familiar tomará la decisión basándose en el interés de los niños. Se puede presentar una petición al juzgado familiar para cambiar a custodia compartida incluso aunque el divorcio tuviera lugar antes de que el código civil revisado entrara en efecto.

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