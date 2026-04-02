JAL y ANA aumentarán los recargos por combustible en junio y julio

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Tokio, 1 de abril (Jiji Press)—Las aerolíneas japonesas Japan Airlines (JAL) y All Nippon Airways (ANA) anunciaron recientemente que aumentarán los recargos por combustible en los billetes emitidos en junio y julio, casi duplicando las tarifas con respecto a abril y mayo, debido al alza de los precios del petróleo vinculada a la situación en Irán.

Estos recargos se calculan en función de la media de los precios del combustible para aviación y del tipo de cambio durante los dos meses anteriores. La media correspondiente a febrero y marzo se reflejará en los billetes emitidos en junio y julio.

Se prevé que los recargos aumenten en más de 20.000 yenes para los vuelos desde Japón a Norteamérica y Europa, alcanzando los 50.000 yenes en el caso de JAL (frente a los 29.000 yenes actuales) y los 55.000 yenes en el caso de ANA (desde 31.900 yenes). Para los vuelos a Corea del Sur, se espera que ambas compañías casi dupliquen el recargo desde unos 3.000 yenes.

“El combustible de aviación representa aproximadamente el 25 % del coste total, y si esta situación continúa durante un mes, los costes aumentarán en torno a 30.000 millones de yenes”, declaró el miércoles a la prensa la presidenta de JAL, Tottori Mitsuko. La compañía planea estudiar un aumento del límite máximo de sus recargos por combustible.

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