Japón espera que se produzcan avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán

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Tokio, 2 de abril (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró el jueves que el Gobierno japonés espera avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

“Una solución mediante el diálogo es crucial. Esperamos que las conversaciones con Irán a las que se ha referido Trump en los últimos días avancen en una dirección positiva”, afirmó Kihara en una rueda de prensa, en alusión al presidente estadounidense.

El Gobierno japonés “continuará realizando intensos esfuerzos diplomáticos para contribuir a calmar la situación lo antes posible”, añadió.

Preguntado por la falta de una vía concreta para poner fin al conflicto en Irán en el discurso pronunciado por Donald Trump el miércoles, Kihara señaló: “Nos abstendremos de comentar cada uno de los detalles de su intervención”.

Kihara también indicó que el Gobierno está estudiando cómo responder al llamamiento del Reino Unido para celebrar una reunión de una coalición de países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

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