La Universidad de Tōhoku y Softbank desarrollarán una inteligencia artificial para la prevención de desastres
Sendai, prefectura de Miyagi, 3 de abril (Jiji Press)—El Instituto Internacional de Investigación sobre Ciencias de Desastres de la Universidad de Tōhoku ha iniciado una investigación conjunta con SoftBank Group Corp. para desarrollar tecnología de inteligencia artificial generativa dedicada a la prevención de desastres.
Según informó el instituto el jueves, coincidiendo con el 15.º aniversario del terremoto y tsunami de marzo de 2011, que afectaron principalmente al noreste de Japón, el proyecto conjunto tiene como objetivo utilizar la IA para abordar el desafío de transmitir la memoria y las lecciones de la catástrofe.
En el marco de la investigación, un modelo de IA desarrollado por SoftBank aprenderá a partir de los archivos de desastres de la Universidad de Tōhoku y de datos de simulación de tsunamis. El nuevo modelo se desarrollará durante los próximos tres años y está previsto que sea sometido a pruebas en el ejercicio fiscal 2028.
Los datos que utilizará la nueva IA se recopilarán a partir de testimonios de narradores y de administraciones locales.
Koshimura Shun’ichi, quien asumió el cargo de director del instituto el miércoles, señaló que considera crucial garantizar la continuidad en la transmisión de las lecciones de los desastres.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
