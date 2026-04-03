Japón aprueba un proyecto de ley que exige planes de gestión de residuos de paneles solares

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Tokio, 3 de abril (Jiji Press)—El Gobierno aprobó el viernes un nuevo proyecto de ley para exigir a los operadores a los operadores de proyectos fotovoltaicos a gran escala a presentar planes de tratamiento de los paneles solares usados. Se prevé que hacia 2040 el volumen de paneles desechados alcance hasta 500.000 toneladas, aproximadamente seis veces más que en la actualidad. El objetivo es fomentar la cooperación de las empresas en el reciclaje y reducir la cantidad destinada a eliminación final.

Los operadores de grandes parques fotovoltaicos deberán presentar planes que incluyan el volumen de paneles a desechar, el calendario de emisión y los métodos de tratamiento. Se les pedirá que, tras comparar la ubicación de las instalaciones de reciclaje y los costes de tratamiento, opten por métodos que favorezcan la reutilización de recursos. Si el contenido del plan resulta insuficiente (por ejemplo, si se opta por el vertido sin justificación), el Estado podrá emitir recomendaciones u órdenes, y se impondrán sanciones a los operadores que no acaten dichas órdenes.

Asimismo, el proyecto incorpora disposiciones para respaldar a las empresas de reciclaje que reciban los paneles desechados. El Gobierno certificará los planes de aquellos operadores que lleven a cabo un reciclaje eficiente, y establecerá medidas especiales como permitir la recogida y el transporte entre distintas prefecturas o flexibilizar las restricciones sobre el volumen de almacenamiento de paneles.

El Gobierno contempla la obligatoriedad total del reciclaje en la segunda mitad de la década de 2030, antes de que se alcance el pico de desecho de paneles. En las disposiciones adicionales del proyecto se incluyen cláusulas para estudiar un mayor endurecimiento de la normativa.

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