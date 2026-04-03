El ministro de Salud japonés advierte sobre el aumento de los casos de sarampión

Noticias

Tokio, 3 de abril (Jiji Press)—El ministro de Salud de Japón, Ueno Ken’ichirō, instó el viernes a la población a extremar las precauciones ante el aumento de los casos de sarampión.

“Se trata de una enfermedad altamente contagiosa, y se dice que incluso en países desarrollados una de cada mil personas fallece”, declaró Ueno en una rueda de prensa.

El número de personas infectadas en Japón este año había alcanzado las 152 hasta el 22 de marzo, la cifra más alta para el mismo periodo desde 2020.

“Por favor, consideren la vacunación si sus hijos son elegibles para las inmunizaciones rutinarias o si no están seguros de su propio historial de vacunación”, añadió.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]