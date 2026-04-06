La primera ministra Takaichi Sanae anuncia que Japón está preparando una cumbre con Irán

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Tokio, 6 de abril (Jiji Press)—La primera ministra Takaichi Sanae anunció el lunes que el Gobierno de Japón está preparando una cumbre con Irán en respuesta al deterioro de la situación en Oriente Medio.

“Actualmente estamos en proceso de organizar” la cumbre, afirmó Takaichi en una sesión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta. “Estamos explorando todas las vías posibles, incluidas conversaciones al más alto nivel”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno haga un llamamiento a la población para ahorrar energía y reducir la demanda, Takaichi señaló que, ante la previsión de que la crisis energética continúe, “no descartaremos ninguna opción y responderemos con flexibilidad”.

Respecto a fuentes alternativas de petróleo crudo, la primera ministra mencionó países de Asia Central y América Latina, así como Canadá y Singapur, que se considera que tienen capacidad para aumentar la producción, además de Estados Unidos.

“Estamos avanzando de forma constante en la búsqueda de fuentes de suministro alternativas”, afirmó, y añadió que “Japón en su conjunto ha asegurado la cantidad necesaria”.

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