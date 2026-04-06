El sector arrocero anticipa un descenso de los precios del arroz en los próximos meses

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Tokio, 6 de abril (Jiji Press)—La Organización de Apoyo para Garantizar un Suministro Estable de Arroz, una entidad de la que forma parte Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas, entre otros grupos, indicó el lunes que espera que los precios de este alimento básico desciendan en los próximos tres meses ante el aumento de las existencias.

Según la entidad del sector arrocero, el mes pasado el índice de difusión sobre las perspectivas de precios del arroz se situó en 27, prácticamente sin cambios respecto al 26 de febrero, manteniéndose por debajo del umbral de 50 (que separa las previsiones alcistas de las bajistas) durante seis meses consecutivos.

El índice sobre las perspectivas de oferta y demanda de arroz cayó 5 puntos, hasta 21, su nivel más bajo desde septiembre de 2021, lo que indica un aumento de las expectativas de suficiencia en el suministro.

El informe de marzo se basa en una encuesta realizada a 131 participantes, entre ellos productores de arroz, compradores, mayoristas y minoristas.

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