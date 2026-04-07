El emperador de Japón visita junto a su familia la prefectura de Fukushima

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Futaba, prefectura de Fukushima, 6 de abril (Jiji Press)—El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y su hija, la princesa Aiko, iniciaron el lunes una visita de dos días a la prefectura de Fukushima para inspeccionar los trabajos de reconstrucción tras el potente terremoto y tsunami de marzo de 2011, así como el posterior y grave accidente nuclear.

Tras llegar a la estación de Fukushima en el tren de alta velocidad Shinkansen, la familia recibió una explicación sobre los avances en las labores de reconstrucción por parte del gobernador de la prefectura, Uchibori Masao, en la sede del gobierno prefectural en la ciudad de Fukushima.

A continuación, visitaron el Museo Conmemorativo del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear, en la localidad de Futaba, uno de los dos municipios que albergan la central nuclear Fukushima Dai-ichi de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), escenario del accidente nuclear.

En el museo depositaron ramos de flores blancas en un altar y rezaron en dirección al mar en memoria de las víctimas del terremoto y el tsunami. La princesa Aiko expresó su sorpresa al conocer que el tsunami había alcanzado una altura de cuatro metros en la zona.

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