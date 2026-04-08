Odakyu ofrecerá un servicio de telecabina con audio 3D en Hakone

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Hakone, prefectura de Kanagawa, 7 de abril (Jiji Press)—La empresa Odakyu Hakone comenzará a ofrecer el próximo lunes una nueva telecabina equipada con un sistema de audio 3D en su servicio de teleférico del popular enclave turístico y zona de aguas termales de Hakone. Esto permitirá que los pasajeros disfruten de una experiencia envolvente que combina el paisaje y el sonido.

La telecabina, bautizada “Otobaco” (“caja de sonido”) y presentada ante los medios de comunicación el pasado lunes, está equipada con un sistema Dolby Atmos, una tecnología de audio que crea una experiencia de sonido envolvente similar a la de una sala de cine. Según la división de Ferrocarriles Eléctricos Odakyu encargada de transporte y turismo en dicha localidad de la prefectura de Kanagawa, Otobaco es la primera telecabina del mundo en contar con este sistema.

Con ocho altavoces y dos subwoofers instalados en su interior, la telecabina envuelve a los pasajeros en un sonido rico diseñado para complementar el paisaje circundante, mientras que el contenido de audio varía en función de las condiciones meteorológicas.

Según la compañía, en los días soleados se reproduce un concierto para piano dentro de la cabina, mientras que en condiciones de lluvia o cielo nublado se ofrecen composiciones digitales pensadas para evocar el paisaje de Hakone.

La telecabina especial operará en trayectos de ida entre la estación Sounzan y la estación Owakudani del teleférico de Hakone. Cada recorrido dura unos 10 minutos y admite únicamente a un grupo de hasta 16 personas. Además de la tarifa habitual del teleférico, se requiere un suplemento especial de 2.500 yenes por grupo.

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