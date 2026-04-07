Trump critica a Japón y otros países por no ayudar a EE. UU. en las operaciones en Irán

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Washington, 6 de abril (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes a Japón, Corea del Sur y Australia por no respaldar las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

En una rueda de prensa, Trump reiteró sus críticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por su reticencia a cooperar con Estados Unidos. “¿Saben quién más no nos ayudó?”, preguntó a continuación, mencionando explícitamente a Japón, Corea del Sur y Australia. “Tenemos 50.000 soldados en Japón para protegerlos de Corea del Norte”, subrayó Trump.

Sobre Corea del Sur, el presidente afirmó: “Tenemos 45.000 soldados en una situación de riesgo, justo al lado de (el líder norcoreano) Kim Jong Un, que dispone de un gran número de armas nucleares”.

En su cumbre de marzo con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, Trump señaló que, a diferencia de la OTAN, Japón “realmente está dando un paso al frente”. En deliberaciones posteriores en la Dieta, Takaichi indicó que consideraba que Estados Unidos había comprendido que Japón afronta limitaciones constitucionales en relación con el envío de sus Fuerzas de Autodefensa al estrecho de Ormuz.

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