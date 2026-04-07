El Gobierno de Japón aprueba un proyecto de ley para oficializar los libros de texto digitales

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Tokio, 7 de abril (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el martes un proyecto de ley para designar los libros de texto digitales como material oficial, al mismo nivel que sus versiones impresas convencionales, y permitir que puedan distribuirse de forma gratuita en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria.

Se prevé que Japón comience a utilizar libros de texto digitales, actualmente considerados materiales complementarios, como manuales oficiales a partir del ejercicio fiscal 2030, tras su evaluación por parte del Gobierno en el ejercicio fiscal 2028.

Los consejos locales de educación serán los encargados de seleccionar los libros de texto. Se permitirá el uso exclusivo de libros en papel o su combinación con versiones digitales.

Los libros de texto digitales tienen la ventaja de permitir a los estudiantes utilizar funciones de audio para comprobar la pronunciación al aprender inglés, así como practicar la digitación en instrumentos como la flauta dulce mientras ven vídeos.

Por otro lado, algunas voces han expresado preocupación por posibles efectos negativos en los niños, como el deterioro de la vista.

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