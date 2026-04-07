Irán libera bajo fianza a un ciudadano japonés que permanecía arrestado

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Tokio, 7 de abril (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, anunció el martes que Irán ha liberado bajo fianza a un ciudadano japonés que permanecía arrestado desde el 20 de enero.

Se cree que la persona puesta en libertad bajo fianza el lunes, hora local, es el jefe de la oficina de Teherán de la cadena radiodifusora pública de Japón, conocida como NHK. El embajador japonés en Irán se reunió con el ciudadano japonés después de su puesta en libertad y confirmó que no presenta problemas de salud.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para conseguir la liberación de esta persona lo antes posible”, declaró Kihara en una rueda de prensa, y añadió que el ciudadano japonés solo permanece en libertad bajo fianza.

El Gobierno se negó a facilitar detalles como los datos personales de la persona liberada, alegando motivos de privacidad.

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