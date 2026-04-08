Investigadores japoneses hallan claves sobre la evolución de los cloroplastos

Noticias

Tokio, 7 de abril (Jiji Press)—Un grupo de investigadores japoneses ha confirmado que la eucariota unicelular Rapaza viridis envía proteínas derivadas de sus propios genes a los cloroplastos que toma de algas verdes para que estos realicen la fotosíntesis.

Según el grupo de investigadores, entre los que se encuentran el profesor Kashiyama Yūichirō, de la Universidad Tecnológica de Fukui, y a la profesora asociada Nakazawa Masami, de la Universidad Metropolitana de Osaka, los resultados obtenidos aportan claves para desentrañar la evolución de los cloroplastos.

Se cree que las algas verdes, al igual que las plantas, incorporaron en sus propias células a las cianobacterias, un tipo de procariota, y las transformaron en cloroplastos.

La Rapaza viridis fue descubierta en una poza de marea en la costa oeste de Canadá en 2012. Inicialmente se consideró que se alimentaba de Tetraselmis, un tipo de alga verde. Sin embargo, un estudio publicado en 2023 reveló que Rapaza viridis solo toma y utiliza los cloroplastos.

Aunque los cloroplastos tienen su propio ADN, muchas de las proteínas necesarias para la fotosíntesis se producen y se suministran a partir de los genes de las algas verdes y de las plantas.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]