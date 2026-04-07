La policía busca a un niño desaparecido en las montañas de Kioto

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Nantan, prefectura de Kioto, 7 de abril (Jiji Press)—Investigadores de la policía llevaron a cabo el martes tareas de búsqueda de un niño de 11 años desaparecido en las montañas cercanas a su domicilio en Nantan, en la prefectura de Kioto, en el oeste de Japón.

El estudiante de sexto curso de una escuela primaria local, Adachi Yuki, desapareció después de que su padre lo dejara cerca de la escuela alrededor de las 8:00 de la mañana del 23 de marzo, según la policía de la prefectura de Kioto.

Su tutor en la escuela advirtió hacia las 8:30 que Adachi no había llegado a clase. El docente contactó con sus padres alrededor de las 11:50, y el padre notificó a la policía hacia el mediodía que su hijo estaba desaparecido.

El 29 de marzo, familiares de Adachi encontraron su mochila en las montañas, a unos 3 kilómetros al oeste de la escuela.

La policía ha desplegado a unos 700 agentes para buscar al menor. Hasta el momento no han hallado ninguna pista más allá de su mochila.

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