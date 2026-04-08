Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar de Japón

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Seúl/Tokio, 8 de abril (Jiji Press)—Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón el miércoles por la mañana, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

Se cree que los misiles fueron disparados desde la zona de Wonsan, en la provincia oriental norcoreana de Kangwon, y volaron unos 240 kilómetros.

El último lanzamiento se produjo después de que Corea del Norte disparara el martes desde la zona de Pionyang un proyectil que se sospecha era un misil balístico.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles en Tokio, el secretario jefe del Gabinete japonés, Kihara Minoru, afirmó que no se ha confirmado que ningún misil haya entrado en la zona económica exclusiva de Japón, y añadió que no se han registrado daños a bienes ni a personas.

“Las recientes acciones de Corea del Norte amenazan la paz y la seguridad de nuestro país, de la región y de la comunidad internacional”, declaró el principal portavoz del Gobierno japonés, quien añadió que Japón colaborará estrechamente con los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur para recopilar información y llevar a cabo actividades de alerta y vigilancia.

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